TMW - Sportiello al Milan, ci siamo: intesa totale per un contratto di quattro stagioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Sportiello e il Milan, ci siamo. L'intesa tra il portiere e il club rossonero è pronta per essere definita tanto che oramai non ci sono più dubbi sul buon esito dell'affare. Il trentunenne è pronto a legarsi con un lungo contratto alla società rossonera per diventare l'alternativa di Mike Maignan e poi un vero e proprio uomo spogliatoio, per chiudere magari l'avventura a Milano. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com l'intesa è raggiunta per un contratto di quattro stagioni.