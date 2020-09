TMW - Una cessione pesante per il Milan: l'addio di Paqueta al Lione porta i soldi per il centrale

Lucas Paquetà saluta il Milan. A titolo definitivo. Dopo un'esperienza fatta più di bassi che di alti, di premesse, promesse ma di pochi sogni realizzati, il brasiliano sarà il nuovo trequartista del Lione di Rudi Garcia e del ds Juninho Pernambucano. Soldi importanti che i rossoneri si preparano a incassare dall'OL, che serviranno per il colpo in difesa. Poco meno di 20 milioni di euro per il brasiliano ma contanti che serviranno per andare a prendere un centrale. Il primo nome resta Wesley Fofana del Saint-Etienne, sul quale c'è però forte anche il pressing del Leicester che considera Roger Ibanez della Roma seconda scelta. Poi Matija Nastasic in uscita dallo Schalke 04. Tra i sogni va sempre annoverato il nome, a 40 milioni di costo, di Nikola Milenkovic della Fiorentina, dove gioca anche l'altro obiettivo, German Pezzella.