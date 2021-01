Tomori al Milan, è solo questione di tempo. Si limano gli ultimi dettagli sulla cifra del riscatto

Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Dopo l'apertura del Chelsea alla cessione in prestito del difensore inglese, la trattativa tra i blues e il club rossonero ha spiccato il volo ed è adesso in dirittura d'arrivo. In questo momento i due club stanno ragionando sugli ultimi dettagli relativi alla cifra del diritto di riscatto: il Chelsea voleva fissarlo a 30 milioni di euro, il Milan con un lavoro accurato negli ultimi giorni ha strappato un prezzo più basso. E, alla fine, dovrebbe riservarsi la possibilità di riscattarlo a fine stagione per 22-23 milioni di euro.

Tomori sarà il centrale chiesto da Pioli per la seconda parte di stagione. Ma non chiude a un altro arrivo per le corsie laterali, a quel vice Theo Hernandez che è adesso la priorità del club rossonero.