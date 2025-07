Torna in auge Bennacer per la Fiorentina. Il nodo resta l'ingaggio

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi di qualità, soprattutto a centrocampo. Dopo il rifiuto di Adrian Bernabé, che ha respinto la corte del club viola, la dirigenza si è rimessa subito al lavoro per regalare a Stefano Pioli giocatori in grado di dare ritmo e tecnica alla manovra. Un regista, per intenderci. Uno che dia del 'tu' al pallone. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione sulle possibili manovre viola per la mediana.

Il nome in cima alla lista ora è quello di Ismael Bennacer. L’algerino, non convocato per il ritiro del Milan e fuori dal progetto tecnico, rappresenta un’opportunità concreta, seppur complicata. Il suo ingaggio da quattro milioni netti e le richieste economiche del club rossonero restano ostacoli rilevanti, ma la Fiorentina ha ripreso i contatti e valuta una possibile apertura per un prestito con diritto di riscatto.

La pista alternativa porta a Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, seguito con interesse anche dal Bologna. Il club toscano vuole muoversi con anticipo per evitare aste o inserimenti dell’ultimo minuto. Sul fronte offensivo, invece, torna d’attualità Florian Thauvin: il francese, già accostato ai viola in passato, potrebbe essere un’opzione d’esperienza per completare il reparto avanzato. Il mercato è in fermento e la Fiorentina non vuole restare a guardare.