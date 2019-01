Transfermarkt - Milan-Osimhen, rifiutata l'offerta da 12 milioni. Si tratta per l'estate

Secondo quanto riferisce Transfermarkt.it, il Milan nella giornata di oggi avrebbe offerto - senza successo - 12 milioni di euro all'RSC Charleroi per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, appena riscattato dal club belga per 3,5 milioni, non sarà un nuovo giocatore rossonero, almeno per ora. L'RSC Charleroi ha, infatti, rifiutato l'ultima proposta del Diavolo, perché non intenzionato a lasciarlo partire già a gennaio.