11 presenze in questa stagione tra campionato e coppe e nessun cartellino, oltre al gol decisivo contro la Juve nella finale per il trofeo "Mamma Cairo". Una buona stagione per Marco Bosisio, difensore under 19 del Milan. Su di lui c'è infatti il forte interesse di alcuni club italiani, tra cui Monza, Entella e Cagliari.