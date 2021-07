Tuttosport - Belotti, tre le società interessate: Milan, Roma e Atalanta

Da qualche settimana a questa parte il nome di Belotti viene accostato con insistenza al Milan, complice sia la situazione in casa Torino sia quella relativa al contratto del giocatore in scadenza nel 2022. I rossoneri, in particolare, sarebbero tra le squadre interessate al capitano granata che è seguito anche da Atalanta e Roma. Lo riporta Tuttosport.