Tuttosport - Calhanoglu offerto all'Inter? Una mossa per mettere pressione al Milan

Secondo quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, l'agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, avrebbe offerto all'Inter il suo assistito, che, in caso di mancato prolungamento di contratto con il Milan, potrebbe muoversi a parametro zero la prossima estate. Quella del procuratore del turco sembra essere però più che altro una mossa per mettere pressione alla dirigenza milanista.