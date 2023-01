Tuttosport - Colombo sugli scudi, il Milan punta a riportarlo a casa in estate

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo si sta piano piano prendendo l'attacco del Lecce. L'attaccante classe 2002 di proprietà del Milan e in prestito alla società giallorossa sembra essere diventato il titolare nelle gerarchie di Baroni di cui sta ripagando la fiducia a suon di gol. Tre gol e un assist nelle ultime quattro partite, 4 gol totali in stagione: molti belli e pesanti nell'economia della stagione del Lecce. I pugliesi hanno la possibilità di riscattarlo a 2.5 milioni di euro a fine stagione ma Maldini si è riservato un controriscatto a 500mila euro: se il rendimento continuerà a essere questo, è possibile che la dirigenza rossonera richiami il giocatore o per dargli una chance in prima squadra o per riuscire a monetizzare qualcosa in più. Lo riferisce oggi Tuttosport.