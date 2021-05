Tuttosport - De Paul assistito da Raiola: non cambia il pensiero del Milan

Il Milan è alla ricerca di un trequartista per la prossima stagione. Come riporta Tuttosport, il nome che piace è quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. Si prospetta una bella sfida con la Juventus, altro club interessato. E il fatto che l’argentino sia un assistito di Raiola - sottolinea il quotidiano - non sposta di una virgola il pensiero milanista. La valutazione è alta: 40 milioni di euro, cifra che il Milan spera di abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita all'Udinese. In tal senso, occhio al giovane Hauge.