Tuttosport: "Diaz, riscatto complicato. Il Real frena"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Diaz, riscatto complicato. Il Real frena": titola così questa mattina Tuttosport in merito al futuro in rossonero del trequartista spagnolo. Il Milan vorrebbe riscattarlo e nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti del Diavolo e quelli del Real Madrid per parlare del futuro di Brahim.

Il giocatore vorrebbe rimanere a Milano, mentre i Blancos stanno pensando di inserirlo come contropartita in qualche affare (nei giorni scorsi si è parlato di un suo inserimento nella trattativa con il Borussia Dortmund per Bellingham per esempio). Il Real non sembra inoltre disposto a fare uno sconto al Milan sui 22 milioni di euro che servono per il riscatto.