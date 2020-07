Tuttosport - Donnarumma-Milan, rinnovo quasi scontato: Gigio vuole restare

Il Milan vuole affrontare al più presto la questione Donnarumma, senza perdere ulteriore tempo. Il giovane portiere vuole restare in rossonero: il rinnovo, dunque, come riporta Tuttosport, è quasi scontato, con ingaggio simile a quello attuale (6 milioni). La nuova scadenza potrebbe essere il 2023, con una clausola da attivare in caso di ennesima mancata qualificazione alla Champions. In settimana sono previste novità importanti: le sensazioni sono positive.