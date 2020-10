Tuttosport - Elliott aveva dato l’ok ad alzare l’offerta per Simakan

Il tentativo del Milan per Simakan, giovane difensore dello Strasburgo, non è andato a buon fine. Come riporta Tuttosport, i rossoneri avrebbero potuto alzare la loro offerta, ma alla fine - al termine di una lunga consultazione - hanno deciso di non andare oltre i 12 milioni più 3 di bonus proposti, nonostante la proprietà avesse dato il suo benestare ad elevare la cifra. Il giocatore sarà monitorato ancora con molta attenzione.