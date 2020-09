Tuttosport - Frenata per Bakayoko: il Milan vira su Soumaré o Florentino

Si complica la trattativa per Bakayoko. Come riporta Tuttosport, ci sono state diverse difficoltà per quanto riguarda la formula del trasferimento con il Chelsea, ma anche per l’ingaggio del francese dopo l’eventuale riscatto. Per questo il Milan sta valutando altre piste. I profili che maggiormente stuzzicano l’interesse dei rossoneri sono quelli di Boubakary Soumaré del Lille e Florentino Luis del Benfica.