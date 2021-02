"Il Milan guarda avanti con Kerkez: Theo Hernandez ha già il suo erede": titola così questa mattina Tuttosport in merito all'arrivo in rossonero di Milos Kerkez, 17enne terzino sinistro ungherese che si aggregherà inizialmente nella Primavera milanista. In via Aldo Rossi sperano di aver trovato l'alternativa futura al laterale francese.