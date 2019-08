Tuttosport - Il Milan spara alto, Kessié destinato a restare

Il nome di Kessié è finito nell’elenco dei possibili partenti, ma per il centrocampista ivoriano il Milan spara alto. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sul mercato in uscita dei rossoneri. La società milanista valuta non meno di 35 milioni di euro il cartellino del giovane centrocampista, somma che dall’Inghilterra - meta gradita a Kessié - difficilmente arriverà. L’ex atalantino, dunque, sembra destinato a rimanere.