Tuttosport - Kulusevski proposto anche al Milan

Con l’arrivo di Vlahovic e la possibile conferma di Morata, lo spazio per Kulusevski rischia di restringersi ulteriormente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus non chiude all’ipotesi di una partenza dello svedese, anche in prestito. Stando all'indiscrezione riferita dal noto quotidiano, il giocatore, tramite intermediari, sarebbe stato proposto anche al Milan.