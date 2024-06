Tuttosport - L’entourage di Leao flirta con l’Al-Hilal. Ma Rafa non sembra interessato

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca ripartirà da Rafael Leao che, come assicurato da Zlatan Ibrahimovic qualche giorno fa, resterà in rossonero nonostante le insistenti voci di mercato che arrivano dall'Arabia Saudita e dal Portogallo dove sono convinti che suo papà stia flirtando con l'Al-Hilal, club arabo che sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro. Il giocatore portoghese, però, non sembra interessato a questo trasferimento. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Fabio Capello, intervistato da Sky, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao e sulle difficoltà che l'attaccante del Milan sta trovando all'Europeo con il suo Portogallo: "Perchè in Serie A Leao è decisivo e all'Europeo sta faticando? In Italia si gioca a ritmi bassi e lui con la sua velocità crea problemi a tutti. Abbiamo visto la Spagna contro l'Italia che ha giocato a ritmi alti ed ha giocatori veloci e bravi nei dribbling. In Italia ci sono pochi giocatori che dribblano oltre a Leao. Per cui diventa incontenibile anche per i difensori che sono abituati a difendere".