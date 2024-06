Tuttosport - Mercato Milan: Cash è diventato l’obiettivo principale davanti a Tiago Santos ed Emerson Royal per il ruolo di terzino destro

In merito al mercato del Milan, che è alla ricerca anche di un rinforzo sulle corsie laterali in difesa, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce che Matty Cash, giocatore polacco classe 1997 dell'Aston Villa è diventato l’obiettivo principale davanti a Tiago Santos (Lille) ed Emerson Royal (Tottenham) per il ruolo di terzino destro. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Questi i numeri stagionali di Cash con la maglia dell'Aston Villa:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 29

PRESENZE QUALIFICAZIONE CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE CONFERENCE LEAGUE: 11

PRESENZE FA CUP: 3

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 46

MINUTI IN CAMPO: 3315'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 11