Tuttosport - Mercato Milan, non solo Kamada: per il centrocampo piacciono anche Fofana e Palacios. E Renato Sanches...

In vista della prossima stagione, dopo l'infortunio di Ismael Bennacer, il Milan sarà costretto a fare almeno due nuovi acquisti in mezzo al campo. Come riporta Tuttosport, oltre al giapponese Kamada che è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, tra i mediani che piacciono in via Aldo Rossi ci sono Seko Fofana, ex giocatore dell'Udinese ora al Lens, e Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen. Attenzione, poi, ad un possibile ritorno di fiamma per Renato Sanches, cercato a lungo la scorsa estate dai rossoneri e ora in uscita dal PSG.