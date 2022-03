Tuttosport - Mercato Milan, per la trequarti piacciono anche Malinovskyi, Bajrami e Lang

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport fa questa mattina il nome di Domenico Berardi per il prossimo mercato estivo, ma l'attaccante esterno del Sassuolo non è l'unico profilo seguito dai rossoneri per rinforzare la trequarti: oltre a lui, piacciono infatti anche Malinovskyi dell’Atalanta, Bajrami dell'Empoli e Lang del Club Bruges.