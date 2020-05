Tuttosport - Milan, 3,5 mln per il riscatto di Saelemaekers: il belga verso la conferma

Arrivato a gennaio in prestito dall'Anderlecht, Alexis Saelemaekers ha giocato poco fino a questo momento, ma nonostante questo si va verso la sua conferma in rossonera: lo riferisce Tuttosport che spiega che per costi, età e potenzialità, il belga rappresenta il prototipo di quanto Ralf Rangnick andrà a ricercare sul mercato. Per riscattarlo, serviranno 3,5 milioni di euro.