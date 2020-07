Tuttosport - Milan, a breve l'incontro per il rinnovo di Gigio. Con Raiola si parlerà anche di Dumfries

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, il milan ha in agenda un incontro con Mino Raiola per parlare del futuro e del rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto scade il 30 giugno 2021. Durante questo summit, il club di via Aldo Rossi discuterà con Raiola anche di un altro suo assistito, cioè Denzel Dumfries, terzino destro per il quale il PSV Eindhoven chiede 18 milioni di euro.