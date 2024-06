Tuttosport - Milan a caccia di un terzino destro: in calo le quotazioni di Matty Cash

Tra gli obiettivi del Milan per il mercato estivo, c'è anche quello di prendere un nuovo terzino destro. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Matty Cash dell'Aston Villa, le cui quotazioni però sono in calo a causa dell'elevata richiesta del club inglese che vuole 35 milioni di euro per lasciar partire l'esterno polacco classe 1997.

A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge che invece sono ancora validi i profili di Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille. Quest'ultimo ha giocato un'ottima stagione sotto la guida di Paulo Fonseca, che ieri è stato annunciato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan.