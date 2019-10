Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe sondato il terreno con il Tottenham per il francese Aurier. Stando all’indiscrezione, però, gli Spurs avrebbero respinto il sondaggio dei rossoneri, ribadendo l’incedibilità del terzino. Aurier, dunque, almeno per il momento, non si muoverà da Londra.