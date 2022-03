Tuttosport - Milan, Bakayoko ha deluso: dubbi sul suo futuro in rossonero

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come Brahim Diaz, anche Tiemoué Bakayoko è stato preso la scorsa estate dal Milan in prestito biennale. Il suo futuro in rossonero è però in dubbio: come spiega stamattina Tuttosport, infatti, il centrocampista francese ha finora deluso le aspettative e per questo non è escluso che il Diavolo possa provare ad interrompere in anticipo il prestito.