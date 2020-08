Tuttosport - Milan-Calhanoglu: si lavora al rinnovo fino al 2025 con un ingaggio da 3 mln più bonus

Oltre a Ibrahimovic e Donnarumma, nelle prossime settimane il Milan dovrà rinnovare il contratto anche di Hakan Calhanoglu che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. L'agente del giocatore turco ne sta parlando ormai da diverso tempo con i dirigenti milanista: come riporta Tuttosport, le parti sono infatti al lavoro per un prolungamento fino al 2025 con aumento di ingaggio a tre milioni di euro più bonus.