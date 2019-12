Ibrahimovic è il grande obiettivo di mercato del Milan, ma non è certo l’unico giocatore nel mirino dei rossoneri in vista della sessione di gennaio. Pioli, infatti, ha bisogno anche di un rinforzo in difesa. Ma dev’essere una certezza, non una scommessa come Duarte. Come riporta Tuttosport, i nomi sono quelli di Demiral e Rugani, entrambi di proprietà della Juve.