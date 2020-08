Se la firma di Ibra non dovesse arrivare a stretto giro di posta, il Milan sarebbe costretto ad andare immediatamente sul mercato per cercare un sostituto dello svedese. Come riporta il quotidiano Tuttosport, i dirigenti rossoneri potrebbero sondare giocatori a parametro zero (come Giroud o Mandzukic) o trattare profili sotto contratto con altre società (il nome di Schick non è da escludere a priori).