Tuttosport - Milan, ecco perchè i rossoneri preferiscono Origi a Belotti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In questi mesi, il nome di Andrea Belotti è stato spesso accostato al Milan che però poi ha deciso di andare su Divock Origi per rinforzare il reparto offensivo rossonero della prossima stagione. Come spiega Tuttosport, il centravanti del Torino non ha mai convinto a pieno la dirigenza milanista che ha preferito affondare sull'attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool, il quale ha certamente maggiore esperienza internazionale rispetto al Gallo.