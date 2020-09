Tuttosport - Milan in contatto con lo United per il terzino Dalot: non c'è accordo sulla formula

L'edizione odierna di Tuttosport riferisce questa mattina che il Milan, nonostante le smentite, è in contatto con il Manchester United per Diogo Dalot. Per ora, però, i due club non trovano un accordo sulla formula: i rossoneri propongono infatti un prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi vogliono cedere il terzino a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.