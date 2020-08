Tuttosport - Milan in pressing su Brahim Diaz: attesi sviluppi nei prossimi giorni

Il Milan è in forte pressing su Brahim Diaz, giovne trequartista del Real Madrid: come riporta Tuttopsort, le due società sono al lavoro per chiudere in tempi brevi sulla base di un prestito con diritto di riscatto (gli spagnoli stanno valutando l'ipotesi di inserire nell'accordo anche una clausola di riacquisto). Sono attesi sviluppi importanti già nei prossimi giorni, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.