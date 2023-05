Tuttosport - Milan, in salita le quotazioni di Orsolini per la fascia destra

Per la fascia destra d'attacco del Milan, sono tanti i nomi che sono stati accostati dal Milan. Nelle ultime ore, però, sono in rialzo le quotazioni di Riccardo Orsolini del Bologna. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che in questo campionato il giocatore marchigiano classe 1997 ha segnato 11 gol e fornito 4 assist. L'attaccante, in scadenza con gli emiliani nel 2024, piace anche Fiorentina e Torino, ma l’inserimento del Milan potrebbe sparigliare le carte.