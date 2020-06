Tuttosport - Milan-Inter, derby di mercato per Sarr

Il Milan si inserisce nella corsa per Malang Sarr, difensore classe ’99 in scadenza di contratto con il Nizza. Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’interesse dei rossoneri è emerso nelle ultime ore e potrebbe dare vita a un derby di mercato con l’Inter. Il ragazzo, infatti, piace molto anche alla società nerazzurra, che si è già portata parecchio avanti proponendogli un contratto di quattro anni. Il Milan, dunque, è in ritardo rispetto ai cugini, ma l’improvvisa entrata in scena potrebbe stravolgere tutto.