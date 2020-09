Tuttosport - Milan, Keita Balde opportunità di mercato

Tra le opportunità di mercato per il Milan, secondo Tuttosport, c’è anche Keita Balde. L’ex attaccante di Lazio e Inter è attualmente di proprietà del Monaco, ma non sembra rientrare nei piani del club monegasco. Non solo: il ragazzo avrebbe già manifestato la sua volontà di tornare in Italia. Fiorentina, Sampdoria e Cagliari sono interessate. Il Milan al momento non si è avvicinato, ma ci sarebbero stati dei contatti: se i rossoneri entrassero in gioco, Keita, che a Milano si è trovato bene, non avrebbe dubbi nella scelta. Il Monaco sarebbe disponibile a cederlo in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni.