Tuttosport - Milan, l'alternativa a Chiesa è Deulofeu

Il primo nome della lista del Milan per rinforzare il reparto degli esterni d'attacco è Federico Chiesa, ma arrivare a lui non sarà affatto semplice visto che la Fiorentina, per il momento, chiede 70 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite tecniche. Per questo motivo, i dirigenti rossoneri stanno valutando anche della alternative, come per esempio Gerard Deulofeu, il quale si propopendo con frequenza al Milan dove tornerebbe molto volentieri.