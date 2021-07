Tuttosport - Milan, la strategia per Belotti: i rossoneri puntano il 9 del Torino

Tra i giocatori accostati con insistenza al Milan nelle ultime sessioni di mercato figura anche il nome di Andrea Belotti. L'attacante del Torino, in scadenza nel 2022, non si è ancora espresso sul rinnovo con i granata e il Milan osserva interessato. In particolare secondo Tuttosport la dirigenza rossonera starebbe pensando di convincere il giocatore ad andare a scadenza per poi prenderlo a zero.