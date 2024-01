Tuttosport - Milan, niente passi in avanti per Terracciano. Il Verona cerca l'asta

vedi letture

Secondo quanto riferisce Tuttosport, dopo l'incontro a Casa Milan con l'agente di Filippo Terracciano nella giornata di martedì, ieri non ci sono stati passi in avanti da parte dei rossoneri che non hanno intenzione di spendere una cifra superiore ai 4 milioni di euro, bonus inclusi. La richiesta del Verona è di 5 milioni, ma, visto che sul giocatore ci sono anche Fiorentina e Juventus, non è escluso che i veneti non provino a scatenare un'asta per il loro jolly difensivo.

Dopo il summit con Andrea D'Amico, sembrava quasi tutto fatto per il passaggio in rossonero di Terracciano, ma nelle ultime ci sarebbe stato un rallentamento nella trattativa. Il giocatore piace al Milan soprattutto per la sua duttilità visto che in difesa può giocare sia a destra che a sinistra e, in caso di necessità, può fare anche il centrale.