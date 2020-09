Tuttosport - Milan, non tramonta la pista Soumaré

Prosegue la trattativa tra Milan e Chelsea per Bakayoko. Le parti non hanno ancora trovato un accordo sul riscatto, nonostante ci sia la volontà di chiudere l’affare. Viste le difficoltà riscontrate, il club rossonero sta cominciando a guardarsi intorno per valutare eventuali alternative al francese. Come riporta Tuttosport, piace Florentino Luis del Benfica, ma non tramonta nemmeno l'ipotesi Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille.