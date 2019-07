Tuttosport - Milan, oggi dovrebbero riprendere i contatti con la Roma per Suso

Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, nella giornata di oggi potrebbe riprendere i contatti telefonici tra il Milan e la Roma per Suso, attaccante esterno spagnolo che piace moltissimo ai giallorossi. I rossoneri continuano a chiedere 40 milioni di euro, cifra che il club capitolino non arriverà ad offrire né cash né con contropartite. Il punto d’incontro potrebbe essere trovato a una decina di milioni in meno.