Tuttosport - Milan-Origi: visite mediche e firma dopo la finale di Champions League

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' ormai praticamente tutto fatto per l'arrivo a zero a Milan di Divock Origi, il quale è in scadenza di contratto con il Liverpool al termine di questa stagione: secondo Tuttosport, il centravanti belga dovrebbe sbarcare a Milano dopo la finale di Champions League (28 maggio a Parigi) per svolgere le visite mediche di rito e successivamente firmare un contratto di 4 anni a 3.5 milioni di euro più bonus.