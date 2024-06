Tuttosport - Milan, per l'attacco spunta anche l'opzione En-Nesyri del Siviglia

vedi letture

Oltre a Joshua Zirkzee, da tempo primo obiettivo del Milan per l'attacco, il club rossonero vorrebbe provare a prendere anche un altro centravanti da inserire nella rosa a disposizione di Paulo Fonseca. In questi ultimi giorni, come riporta Tuttosport, si è parlato tanto in particolare di Armando Broja, giocatore classe 2001 del Chelsea che il Diavolo segue da almeno due anni.

C'è però un'altra opzione per il reparto offensivo del Milan come punta di riserva di Zirkzee: il nome è quello di Youssef En-Nesyri, attaccante classe 1997 del Siviglia e della nazionale marocchina che in questa stagione in Spagna ha segnato in tutto 20 gol contando tutte le competizioni.