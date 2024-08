Tuttosport - Milan, possibile un altro colpo in attacco ma prima serve la partenza di Jovic: piace Broja del Chelsea. E Abraham...

In queste ultima parte del mercato estivo, il Milan potrebbe fare un nuovo colpo in attacco, ma solo se Luka Jovic dovesse trovare una nuova sistemazione. Ai rossoneri, per esempio, piace Armando Broja, centravanti albanese in uscita dal Chelsea, anche se non è stata ancora imbastita una vera trattativa.

Nella lista c'è poi sempre Tammy Abraham che nelle scorse ore ha parlato del suo futuro: "Le voci sul Milan ci sono e fanno piacere perché vuol dire che sto facendo bene le cose. Ma questa è la mia prima preparazione dopo l’infortunio, sono concentrato sulla Roma e su quello che voglio fare in giallorosso" le parole dell'attaccante inglese della Roma riportate stamattina da Tuttosport.