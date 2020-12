Tuttosport - Milan, Raiola in soccorso per il vice-Ibra: può proporre Malen o Boadu dall'Olanda

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mino Raiola, che dovrà parlare col Milan del futuro di Donnarumma e Romagnoli, potrebbe aiutare i rossoneri a trovare una soluzione offensiva per sopperire all'assenza di Ibrahimovic. L'agente, tra i propri assistiti, ha due calciatori molto interessanti in Olanda che potrebbero fare al caso dei rossoneri: il primo è Malen del PSV, capace di segnare già 15 gol in 21 partite stagionali; il secondo è Boadu dell'AZ, che dopo un 2019-2020 da urlo è un po' in calo ma comunque un potenziale investimento molto interessante.