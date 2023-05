Tuttosport - Milan, Rebic verso l'addio: potrebbe tornare in Germania

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ante Rebic, che ieri è rimasto fuori da Juventus-Milan per scelta tecnica, dirà con ogni probabilità addio al club rossonero in estate, nonostante abbia ancora un contratto fino al 2025: come riferisce Tuttosport, il suo futuro potrebbe essere in Germania, dove in passato ha già vestito la maglia dell'Eintracht Francoforte e Lipsia.