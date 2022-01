Tuttosport - Milan, rinnovo Romagnoli in stand by: presto nuovi contatti tra le parti

Continua ad essere in stand by la questione del rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno: come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, il club rossonero non ha fatto rilanci alla prima proposta avanzata al suo capitano, il quale ha già fatto sapere di essere disposto a tagliarsi l'attuale ingaggio da 5,5 milioni di euro pur di restare a Milanello. Nelle prossime settimane, ci saranno nuovi contatti per capire se ci sarà un ulteriore avvicinamento tra le parti. Se non dovesse essere trovato un accordo, il giocatore andrà via in estate a zero.