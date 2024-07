Tuttosport - Milan, sempre in stallo la trattativa con il Monaco per Fofana

Il Milan ha individuato da tempo Youssouf Fofana come il rinforzo ideale per il centrocampo rossonero. Il club di via Aldo Rossi ha già raggiunto un accordo con il giocatore francese che spinge per trasferirsi a Milanello, ma per il momento non si sblocca la trattativa con il Monaco che è ora in una fase di stallo. Il Diavolo non non vorrebbe andare oltre i 20 milioni complessivi per il suo cartellino ed è forte dell’intesa con Fofana. Lo riferisce Tuttosport.

Questi i numeri della stagione 2023-2024 di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3