Tuttosport - Milan su Julian Alvarez del River Plate, ma al momento in pole c'è l'Aston Villa

Il Milan ha messo gli occhi su Julian Alvarez, attaccante classe 2001 che ha un contratto con il River Plate fino al 31 dicembre 2022: su di lui ci sono diversi club, in particolare l'Aston Villa che al momento è in pole per assicurarsi le sue prestazioni. Il giocatore argentino, che ha fatto parte dell'Argentina che ha vinto la Copa America, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.