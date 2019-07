Tuttosport - Milan, Suso in attesa: il suo futuro dipenderà anche da Paquetà e dalla sua posizione in campo

Suso è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. La sua permanenza in rossonero dipenderà anche da Lucas Paquetà e dalla sua posizione in campo: come spiega questa mattina Tuttosport, infatti, se il brasiliano verrà schierato da trequartista, vorrà dire che Giampaolo avrà dato il via libera alla cessione dello spagnolo, mentre se verrà confermato mezzala, allora l'ex Liverpool potrebbe continuare a giocare nel Milan.