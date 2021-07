Tuttosport - Milan, un altro trequartista dopo Diaz: piace Sabitzer

Oltre a Brahim Diaz, per il quale è già stato raggiunto un accordo con il Real Madrid, Pioli ha bisogno di un nuovo trequartista. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il nome di Sabitzer rimane tra quelli più graditi ai dirigenti rossoneri. Il giocatore austriaco ha un contratto fino al 2022 con il Lipsia e non sembra intenzionato a rinnovare. Il costo del suo cartellino, dunque, a un anno dalla scadenza, non è altissimo.